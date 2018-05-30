В Иране в третий раз переизбрали главу парламента

Иранские парламентарии в среду поддержали кандидатуру Али Лариджани на выборах председателя Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента Исламской республики Иран), как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ИРНА.

За кандидатуру Лариджани высказались 147 из 279 депутатов. Главный конкурент Лариджани - Мохаммад Реза Ареф - набрал 123 голоса.

По итогам выборов Лариджани станет председателем парламента третий год подряд.

Отмечается, что по итогам первого тура голосования ни одному из кандидатов, среди которых были Лариджани, Ареф, а также Хамирреза Хаджибабаи, не удалось набрать необходимое число голосов. Последний кандидат отказался от участия во втором туре, что позволило Лариджани одержать победу.