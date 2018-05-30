Министерство энергетики Армении и КРОУ обсуждают возможности снижения тарифов на электроэнергию. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр энергетики Армении Артур Григорян.

«Вчера в СМИ распространилось сообщение о том, что подобные обсуждения состоялись в правительстве Армении: подобных обсуждений в правительстве Армении не было, подобные обсуждения состоялись в Министерстве энергетики Армении со специалистами КРОУ. В результате предварительных обсуждений мы сможем понять, каковы возможности снижения тарифов на электроэнергию»,- сказал министр энергетики Армении Артур Григорян.

По его словам, обсуждения продолжаются, они продлятся пару дней.

По поводу сроков он сообщил, что по закону тарифы пересматриваются раз в 6 месяцев. «Если тарифы будут пересмотрены, это произойдет после августа, поскольку по закону тарифы пересматриваются раз в 6 месяцев, и тарифы пересматривались в феврале»,- сказал министр энергетики Армении Артур Григорян.

По его словам, возможно также, что тарифы останутся прежними, однако пересмитр возможен.