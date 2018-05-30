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МИД Турции: курдские формирования покинут сирийский Манбидж до конца лета


Курдские формирования из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) покинут сирийский город Манбидж до конца лета. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

"СНС покинут Манбидж до конца лета. В переходный период регионом будут управлять турецко-американские подразделения. Затем контроль над городом перейдет в руки местного населения", - сказал он.

Ранее сегодня Чавушоглу также заявил, что в случае достижения соглашения с США по Манбиджу данная модель может быть применена в других местах на севере Сирии. По словам министра, дата начала выхода СНС из Манбиджа будет определена 4 июня в ходе его визита в Вашингтон.



 




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