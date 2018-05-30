Судоходные компании уже начали сокращать перевозки грузов в Иран

Глобальные судоходные компании уже начали отказываться от перевозок грузов в Иран, хотя до вступления в силу санкций США остается еще несколько месяцев, как передает Арменпресс, об этом пишет The Wall Street Journal.

Датская Maersk Line и швейцарская Mediterranean Shipping Co. (MSC), два крупнейших представителя судоходной отрасли в мире, заявили о сворачивании поставок грузов общего назначения, а владельцы танкеров говорят о планах отправить свои суда в другие страны-производители нефти на Ближнем Востоке или в западной Африке.

Несмотря на то, что США ввели новые санкции в одиночку, "я не думаю, что какая-то судоходная компания, которая работает по всему миру, сможет вести бизнес в Иране, если санкции будут задействованы в полную силу", заявил главный исполнительный директор Maersk Line Сёрен Скоу.

Maersk Line и MSC перевозят в Иран широкий спектр грузов - от электроники и товаров для дома до продуктов питания и тяжелого оборудования. Администрация президента США Дональда Трампа дала судоходной отрасли время до начала ноября на то, чтобы завершить операции в Иране.