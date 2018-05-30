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В Париже из-за ливня затопило улицы и станции метро


Из-за ливня в ночь на среду в Париже оказались затоплены улицы и некоторые станции метро, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду информационный интернет-портал Local.

В сообщении отмечается, что поезда не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр, расположенных на линиях 11 и 7. Кроме того, была прервана работа первой линии парижского метрополитена. Она до сих пор не восстановлена.

По информации портала, из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.

 

 




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