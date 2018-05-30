Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май

14-летняя Сусанна Мовсисян разыскивается как без вести пропавшая


В Ереване разыскивается как без вести пропавшая14-летняя Сусанна Мовсисян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
Как сказано в сообщении, 28-го мая в Эребунийское отделение полиции обратилась женщина и заявила, что ее дочь – 14-летняя Сусанна Мовсисян, в тот же день около 8-ми часов вышла из их дома по адресу на улице Вормнадирнери в Ереване, и не вернулась.

Полиция сообщает приметы Сусанны Мовсисян: рост - 155-160 см, среднего телосложения, с длинными черными волосами и темными глазами.

Тех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам полиции.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации