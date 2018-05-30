14-летняя Сусанна Мовсисян разыскивается как без вести пропавшая
13:07, 30 Май, 2018
В Ереване разыскивается как без вести пропавшая14-летняя Сусанна Мовсисян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
Как сказано в сообщении, 28-го мая в Эребунийское отделение полиции обратилась женщина и заявила, что ее дочь – 14-летняя Сусанна Мовсисян, в тот же день около 8-ми часов вышла из их дома по адресу на улице Вормнадирнери в Ереване, и не вернулась.
Полиция сообщает приметы Сусанны Мовсисян: рост - 155-160 см, среднего телосложения, с длинными черными волосами и темными глазами.
Тех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам полиции.