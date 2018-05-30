В Армении военнослужащие дежурного подразделения ЮВО в ходе тренировки уничтожили ДРГ условного противника

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) дислоцированной в Армении, в преддверии начала учебного периода обучения с вновь прибывшим молодым пополнением военнослужащих, проведены инструкторско-методические занятия по антитеррористической деятельности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, по сигналу «тревога» было поднято дежурное подразделение воинской части для пресечения попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на территорию военного городка «Большая крепость».

По легенде занятий, условные диверсанты, в роли которых выступала группа разведчиков, проникли на территорию военного городка и предприняли попытки захвата казармы и пленных.

Дежурное подразделение «антитеррора» соединения с применением бронемашин и стрелкового оружия отработали действия по созданию дымовой завесы, блокированию и уничтожению условных диверсантов из штатного оружия, с использованием имитационных зарядов, дымовых шашек, сигнальных ракет и холостых патронов.

Всего в инструкторско-методических занятиях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, кроме того более 100 человек демонстрационной группы и задействовано около 20 единиц военной техники.