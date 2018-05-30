От прессы времен Первой республики – до отклика СМИ на внутриполитические события: стартовала 9-я всеармянская конференция журналистов

В Министерстве диаспоры Армении стартовала 9-я всеармянская конференция журналистов, в которой в этом году принимали участие журналисты из Армени, Арцаха и 70 стран, где работают журналисты из армянской диаспоры. Как передает «Арменпресс», будут обсуждаться самые разнообразные вопросы: от прессы времен Первой республики – до отклика СМИ на внутриполитические события в Армении.

На конференции с докладом на тему «Сверстник Первой республики: СМИ прошлого, настоящего и будущего. Арменпресс-100» выступит главный редактор «Арменпресс» Наринэ Назарян.

«СМИ призваны сообщать читателям о событиях своевременно, представляя полную информацию. Медиа не являются средством пропаганды, и журналисты – не политические деятели. Воздействие на публику или на происходящие процессы не является задачей журналистики. СМИ должны работать так же, как и работали – добросовестно и в рамках закона. Создавшаяся для прессы ситуация и перспективы демоократического государства дают уникальные возможности. Выражаю надежду, что лидеры движения останутся верны своим обещаниям построить демократическое, свободное, правовое государство. И что сделают максимально возможное для создания полноценных условий для равных возможностей СМИ и их законодательного обеспечения»,- сказала председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян.

По ее мнению, параллельно вызовам межународной прессе, аналогичные вызовы стоят и перед армянскими СМИ: технологические, финансовые, законодательные, институциональные. Они требуют профессионального, узко-специализированного, широкого обсуждений; требуется внедрение широкого поля сотрудничества, правовая и социальная защита журналистов, последовательная работа.

Замминистра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян передал приветствие от имени министра диаспоры Мхитара Айрапетяна, в котором, в частности, было сказано: «С любовью приветствую вас в новой Армении и выражаю глубокую признательность по поводу вашего присутствия и той поддержки, которую вы высказали в ходе бархатной революции, когда все СМИ диаспоры представляли события в истинном свете. Символично, что мирное движение, начавшееся в преддверии 100-летия рестврации армянской государственности получило общенациональное звучание. Диапора поддержала революцию любви и согласия, которая победила, благодаря воел всего армянского народа, обозначая начало национального пробуждения, укрепления армянской государственности и повышения реноме страны».

Председатель координационного органа всеармянских конференций журналистов Шаган Гантахарян сказал, что в этом году произошли определенные изменения. «Ведомства представили новые концептуальные проекты. В рамках конференции пройдут ознакомительные встречи, журналисты получат возможность обсудить все проекты с руководителями ведомств»,- сказал он.