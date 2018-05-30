Компания Ucom в четвертый раз организовала «Медиа-контент» форум

На днях в городе Джермук по инициативе Ucom состоялся IV-ый трехдневный «Медиа-контент» форум. На форуме были обсуждены вопросы технического и правового характера в области медиаконтента, а также касающиеся его ретрансляции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom. Международные партнеры компании Ucom детально ознакомились с техническими возможностями современных фиксированной и мобильной сетей компании, перспективами их развития в мире и в Армении, с новыми форматами распространения контента посредством этих сетей, с текущим состоянием и тенденциями развития медиарынка Армении, а также с инновационной стратегией Ucom.

«Мы обсудили ряд актуальных вопросов, а также рассказали нашим партнерам, что наша сеть единственная в Армении, которая готова донести их контент не только до потребителей в Армении, но и по всему миру. Мы построили самую современную сеть в стране, а теперь нашей задачей является модернизация OTT-решений, в частности наших MediaRoom, U!Pay и т.д. для конечных пользователей», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

«Наличие современной сети дает нам, как вашим партнерам, возможность показывать свой канал и свой контент разными способами, то есть как базовым пакетом, так и в качестве video-on-demand, через мобильное телевидение на телефоне, смартфоне, планшете, а в скором времени уже и в режиме HD. Если бы Ucom не придумала разные способы донесения контента, то мы бы не смогли достучаться до нашей потенциальной аудитории, включая молодежь»,- отметил руководитель зарубежного регионального вещания канала «ТВ Центр» Сергей Пириев.

«Представление возможностей компании Ucom было очень информативным. Развитие может идти по разным направлениям, включая IP-телевидение, и OTT, и VR, возможностей действительно очень много. Для нас создается предпосылка для того, чтобы вещать свой контент не только на стандартных русском и английском, но и на французском, немецком, испанском, арабском языках. Причем это предполагает наличие студий в других странах, не прямой перевод, а другой взгляд на новости», - отметила представитель службы развития сети распространения телеканала «Russia Today» Жукова Марьяна.