Сорос объявил о запуске в Великобритании с 8 июня кампании за новый референдум о Brexit

Сторонники евроинтеграции в Великобритании из движения Best for Britain начинают 8 июня кампанию за проведение в течение года второго референдума о выходе страны из ЕС. Об этом объявил американский финансист Джордж Сорос, как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду газета The Independent.

"Brexit - это чрезвычайно разрушительный процесс, вредный для обеих сторон, - считает Сорос. - Развод [Лондона с Брюсселем] будет длительным. Он составит не менее пяти лет, а такой срок - целая вечность в политике, особенно в такие революционные времена, как сейчас".

"В конечном счете британцам придется решить, чего они хотят. И будет лучше, если они сделают это как можно быстрее, - продолжил Сорос. - Это является целью движения Best for Britain, которое я поддерживаю".

Ранее американский финансист направил этой организации, пытающейся сорвать Brexit с помощью акций протеста и общенациональной рекламной кампании, в общей сложности £500 тыс. (почти $700 тыс.).