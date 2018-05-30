Ален Симонян пришел в мэрию Еревана, чтобы ознакомиться с повесткой заседания совета старейшин Еревана Save

Депутат НС Армении, бывший член совета старейшин Еревана Ален Симонян продолжит заниматься проблемами Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Ален Симонян, который пришел в мэрию Еревана, чтобы ознакомиться с повесткой заседания совета старейшин Еревана, не принимая участия в работе совета.

«В качестве депутата НС Армении я имею право принимать участие в работе заседания совета старейшин Еревана, могу присутствовать в зале. В сегодняшней повестке – 4 вопроса, будут также вопросы и ответы»,- сказал Ален Симонян.

По его словам, в качестве депутата НС Армении, он будет прроводить свои встречи с гражданами в стенах мэрии Еревана. «Мэрия Еревана – родное для меня здание, и закон дает мне подобную возможность. Думаю, что жителям центра Еревана легче будет добираться сюда»,- сказал он.

По поводу возможных выборов мэра Еревана и своего участия в них Ален Симонян сказал, что, как и все чемпионы, и он хочет достичь всех высот, чтобы иметь возможность поменять что-то в нашей стране. «Самая важная задача на сегодня – проведение новых выборов, и мы поздравим любого, кого ереванцы выберут новым мэром»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, 24-го мая мэр Еревана Тарон Маркарян отправил в ЦИК Армении протокол о досрочном приостановлении мандата члена Совета старейшин Еревана от блока «Выход» Алена Симоняна, в связи с переходом его в депутаты НС Армении. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян в ходе заседания парламента во вторник, 22 мая, представил депутатов, к которым перешли мандаты сложивших полномочия парламентариев.

Согласно утвержденному Центальной избирательной комиссией протоколу, вакантные места депутатов заняли следующие по спискам данных партий кандидаты.

В частности, от блока "Елк" мандаты получили Ален Симонян, Грачья Акопян, Овик Агазарян, Айк Конджорян. Ален Симонян после заседания Национального Собрания представил заявление руководству Национального Собрания о прекращении своих депутатских полномочий. Однако член фракции "Елк" Ален Симонян сложил депутатские полномочия после первого заседания парламента, в ходе которого принял присягу.

Позже - согласно п.1 ч.2 ст.155 конституционного закона “Регламент НС”, депутат Национального Собрания Армении Ален Симонян 25 мая письменно отозвал свое прошение об отставке.

Ален Симонян подал заявку об отказе от депутатского мандата 22 мая. Он объяснил этот шаг тем, что хотел сохранить мандат члена Совета старейшин Еревана и продолжать заниматься проблемами Еревана. Однако 24 мая мэр Еревана Тарон Маргарян направил в Центральную избирательную комиссию протокол о лишении Алена Симоняна мандата члена Совета старейшин. 25 мая Центральная избирательная комиссия обсудила протокол мэра Еревана и решила мандат Алена Симоняна передать Наре Ованнисян.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.