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МИД Турции: Анкара купит истребители у другой страны, если США не поставят ей F-35


Турция приобретет истребители у другого государства, если США откажутся поставлять республике F-35. Об этом, как сообщил в среду телеканал NTV, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Арменпресс.

"Если самолеты не будут нам переданы, то мы удовлетворим нашу потребность в истребителях в другом месте", - приводит телеканал высказывание министра.


 

 

 




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