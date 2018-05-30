Министр транспорта, связи и ИТ Армении принял посла Казахстана

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Тимура Уразаева.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и

информационных технологий Армении, приветствуя посла, министр поблагодарил его за инициативу встречи. Тимур Уразаев в свою очередь поздравил Ашота Акопянапо случаю его назначения.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены торгово-экономические отношения между обеими странами, программы сотрудничества и дальнейшие проекты в сфере транспорта, связи и ИТ, в том числе осуществляемые совместные шаги в рамках соглашения ЕАЭС.

Посол высоко оценил приложенные общие усилия Казахстана и Армении в процессе цифровизации, осуществляемые в рамках сотрудничества в ЕАЭС.

Т. Уразаев также представил политику своей страны, направленную на развитие сферы ИТ, в частности, технологических стартапов.