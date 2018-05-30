Стартовало заседание совета старейшин Еревана: мэр Тарон Маргарян представил новых членов совета: Прямой эфир

30-го мая в мэрии Еревана стартовало заседание совета старейшин Еревана, и мэр Тарон Маргарян представил новых членов совета из фракции блока «Елк».

«Принимая за основу соответствующие протоколы о прекращении функций членов совета старейшин Еревана из фракции блока «Елк» Эдуарда Агаджаняна, Тиграна Авиняна, Араика Арутюняна и Алена Симоняна, мандаты членов совета старейшин Еревана выдаются следующим по списку фракции блока «Елк» Виктору Енгибаряну, Нелли Гардян, Рубену Рубиняну, Наре Ованнисян»,- сказал мэр Тарон Маргарян и пожелал новым членам совета старейшин Еревана плодотворной деятельности.

«Прежних членов совета старейшин Еревана мы поздравляем с вступлением в новые должности и благодарим за их работу в течение предыдущего года»,- сказал мэр Тарон Маргарян.

В повестке заседания совета старейшин Еревана – 5 вопросов.