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Стартовало заседание совета старейшин Еревана: мэр Тарон Маргарян представил новых членов совета: Прямой эфир


30-го мая в мэрии Еревана стартовало заседание совета старейшин Еревана, и  мэр Тарон Маргарян представил новых членов совета из фракции блока «Елк».

 «Принимая за основу соответствующие протоколы о прекращении функций членов совета старейшин Еревана из фракции блока «Елк» Эдуарда Агаджаняна, Тиграна Авиняна, Араика Арутюняна и Алена Симоняна, мандаты членов совета старейшин Еревана выдаются следующим по списку фракции блока «Елк» Виктору Енгибаряну, Нелли Гардян, Рубену Рубиняну, Наре Ованнисян»,- сказал мэр Тарон Маргарян и пожелал новым членам совета старейшин Еревана плодотворной деятельности.

 «Прежних членов совета старейшин Еревана мы поздравляем с вступлением в новые должности и благодарим за их работу в течение предыдущего года»,- сказал мэр Тарон Маргарян.

В повестке заседания совета старейшин Еревана – 5 вопросов.


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