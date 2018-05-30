США ужесточат визовый режим для ряда граждан КНР с целью защиты интеллектуальных прав

Власти США, начиная с 11 июня, начнут ограничивать срок действия американских виз, выдаваемых некоторым заявителям из Китая. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил представитель Госдепартамента.

"С 11 июня мы станем применять усиленные меры безопасности по отношению к некоторым заявителям из Китая. Хотя большинство виз, которые выдавались китайским гражданам, имели максимальный срок действия, консульским работникам было предписано ограничивать его с учетом обстоятельств в каждом отдельном случае", - пояснил он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, "теперь сокращение срока действия некоторых выданных виз стало частью Стратегии национальной безопасности". Делается это для "обеспечения гарантии того, что интеллектуальная собственность не попадет в руки" конкурентов Соединенных Штатов.