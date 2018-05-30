Спецслужба Афганистана заявила о ликвидации 16 главарей террористов

Шестнадцать "полевых командиров" террористической сети Хаккани убиты на востоке Афганистана в ходе спецоперации сил безопасности страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщает в среду Главное управление национальной безопасности Афганистана, "в ходе спецоперации, проведенной на территории уезда Джани Кхел провинции Пактия, ликвидированы шестнадцать влиятельных командиров террористической сети Хаккани, в том числе Хаджи Мулла, Нурахейл и Мулла Асад, которые причастны к террористическим актам и нападениям на государственные и военные объекты. Кроме того, во время операции ранены еще 11 экстремистов".

Террористическая сеть Хаккани является крылом радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в России), она обвиняется Кабулом в совершении многочисленных террористических актов на территории Афганистана.