Председатель ЕСПЧ Гидо Раймонди считает работу ЗПЧ Армении примером наилучшего международного опыта

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 29 мая в Страсбурге встретился с председателем ЕСПЧ Гидо Раймонди. Во встрече также принял участие судья от Армении Армен Арутюнян и секретарь суда Родрик Лидел. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека Армении.

В ходе встречи была отмечена важность практики представления особых мнений в Конституционный суд, разработки законопроектов, представления особого мнения по делам, находящимся на рассмотрении ЕСПЧ.

По мнению коллег из ЕСПЧ, эти инициативы Защитника прав человека Армении являются лучшим образцом международного опыта, и будут способствовать внедрению правовых стандартов суда. Высокой оценки удостоилось качество докладов Защитника прав человека Армении, которые принимаются во внимание при вынесении решения. Была отмечена важность участия омбудсмена в выполнении решений суда и сотрудничество с комитетом министров.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян, в свою очередь, поблагодарил Гидо Раймонди за оценку своей деятельности и отметил, что она будет направлена на внедрение правовых стандартов суда в правовой системе государства.