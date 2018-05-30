В Калифорнии электрокар Tesla при движении в режиме автопилота врезался в машину полиции

Автомобиль производства компании Tesla при движении в режиме автопилота врезался в стоявший автомобиль полиции в городе Лагуна-Бич (штат Калифорния). Водитель электрокара Model S пострадал незначительно, как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал TMZ.

По его сведениям, полицейская машина стояла в зоне дороги, отведенной для парковки, и была пустой. Благодаря этому обстоятельству блюстители порядка не пострадали.

Портал выложил фотографию с места аварии, произошедшей во вторник. На ней видно, что обеим машинам причинен существенный ущерб.

Система автопилота в машинах производства Tesla в последние месяцы все чаще подвергается критике. Оборудованные ею автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом. Представители компании подчеркивают, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека.