Состояние детей, подвергшихся в Арцахе нападению волков, остается средней тяжести

Состояние детей, подвергшихся 28-го мая в Арцахе нападению волков, остается средней тяжести. Детям были сделаны противостолбнячные и противорабиетические (против бешенства) прививки.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Арцаха, у Тиграна Хамперяна, 2008 г.р., есть укусы в средней трети бедра; у Арины Маргарян, 2014 г.р., укусы в области лица и волосистой части головы; у Камо Гаспаряна, 2000 г.р., укусы в области лица и голени. Позже по этому же эпизоду в Гадрутскй МЦ обратился Лева Арзуманян, 1977 г.р., с царапинами на левой стопе.

Пострадавшим будут проводиться вышеуказанные прививки по схемам. Они останутся в больнице еще на пару недель, после чего будут в ближайшие месяцы под наблюдением.

Как сообщалось ранее, накануне в общинах Мец Тагер и Туми Гадрутского района Арцаха на трех детей напал волк. Как сообщает пресс-служба ЧС Республики Арцах, сигнал о нападении дикого зверя был получен 28-го мая в 18:20.Дети в возрасте десяти, четырех и одиннадцати лет были госпитализированы в "Детское медицинское объединение Аревик". Врачи оценили их состояние как средней тяжести.