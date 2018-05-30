Инициатива «Рестарт ЕГУ» прекращает акции протеста и желает Араму Симоняну здоровья

Инициатива «Рестарт ЕГУ» прекращает акции протеста и желает ректору Ереванского государственного университета Араму Симоняну, который находится в МЦ Норк-Мараша, здоровья. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook член инициативы Давид Петросян.

«Мы желаем ректору Ереванского государственного университета Араму Симоняну, который находится в МЦ Норк-Мараша, здоровья. В поддержку мы прекращаем акции протеста. Зал научного совета остается освобожденной территорией студенчества. Территория открыта для занятий к экзаменам. Мы готовы и будем рады встретиться и с нашими преподавателями»,- пишет на своей странице в Facebook член инициативы Давид Петросян.

Как сообщалось ранее, группа студентов Ереванского государственного университета проводит акцию протеста. Как передает корреспондент «Арменпресс», они выступили с требованием отставки ректора Арама Симоняна, проведения финансового аудита, временного приостановления деятельности студенческого совета и профсоюзов, роспуска совета попечителей Ереванского государственного университета. Организаторы акции призывают студентов и преподавателей к забастовке.

Как сказал член инициативы "Во имя развития науки" Давид Петросян, низкий уровень образования, неэффективное распределение и использование ресурсов, отсутствие в ЕГУ академической среды вынуждают требовать отставки Симоняна.

Члены инициативы «Рестарт ЕГУ» с полудня 29-го мая призывают в стенах университета к всеобщей забастовке, они выступили с требованием отставки ректора Арама Симоняна, проведения финансового аудита, временного приостановления деятельности студенческого совета и профсоюзов, роспуска совета попечителей Ереванского государственного университета.

«Требования начавших акцию протеста студентов являются неправомочными. Отставка ректора возможна только в 2 случаях – по его заявлению и с отзыва совета попечителей Ереванского государственного университета. Эти 2 случая находятся в правовом поле. Я – поклонник законности, и считаю, что все должно идти законным путем»,- сказал ректор ЕГУ Арам Симонян.

Позже руководство Ереванского государственного университета распространило заявление, в котором заявляет об оказываемом на университет политическом давлении – «при непрямом участии 28-го мая со стороны министра образования и науки Араика Арутюняна и руководителя Службы контроля правительства Армении Давида Санасаряна, а 29-го мая – при прямом участии со стороны руководителя аппарата первого вице-премьера Вагана Костаняна и пресс-секретаря Карписа Пашояна».

Ректор Ереванского государственного университета Арам Симонян был госпитализирован в МЦ Норк-Мараша. В МЦ Норк-Мараша сообщили, что Арама Симоняна к ним доставили ночью 29-го мая с болями в области грудной клетки. «Сейчас его сосотояние стабильное, возможно, надо будет сделать ему коронорографию, однако это станет ясно позже»,- сказали в МЦ Норк-Мараша, добавив, что Арам Симонян останется в больнице и 30-го мая.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.