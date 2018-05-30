Инициатива «Рестарт ЕГУ» прекращает акции протеста и желает Араму Симоняну здоровья
Инициатива «Рестарт ЕГУ» прекращает акции протеста и желает ректору Ереванского государственного университета Араму Симоняну, который находится в МЦ Норк-Мараша, здоровья. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook член инициативы Давид Петросян.
«Мы желаем ректору Ереванского государственного университета Араму Симоняну, который находится в МЦ Норк-Мараша, здоровья. В поддержку мы прекращаем акции протеста. Зал научного совета остается освобожденной территорией студенчества. Территория открыта для занятий к экзаменам. Мы готовы и будем рады встретиться и с нашими преподавателями»,- пишет на своей странице в Facebook член инициативы Давид Петросян.
Как сообщалось ранее, группа студентов Ереванского государственного университета проводит акцию протеста. Как передает корреспондент «Арменпресс», они выступили с требованием отставки ректора Арама Симоняна, проведения финансового аудита, временного приостановления деятельности студенческого совета и профсоюзов, роспуска совета попечителей Ереванского государственного университета. Организаторы акции призывают студентов и преподавателей к забастовке.
Как сказал член инициативы "Во имя развития науки" Давид Петросян, низкий уровень образования, неэффективное распределение и использование ресурсов, отсутствие в ЕГУ академической среды вынуждают требовать отставки Симоняна.
Члены инициативы «Рестарт ЕГУ» с полудня 29-го мая призывают в стенах университета к всеобщей забастовке, они выступили с требованием отставки ректора Арама Симоняна, проведения финансового аудита, временного приостановления деятельности студенческого совета и профсоюзов, роспуска совета попечителей Ереванского государственного университета.
«Требования начавших акцию протеста студентов являются неправомочными. Отставка ректора возможна только в 2 случаях – по его заявлению и с отзыва совета попечителей Ереванского государственного университета. Эти 2 случая находятся в правовом поле. Я – поклонник законности, и считаю, что все должно идти законным путем»,- сказал ректор ЕГУ Арам Симонян.
Позже руководство Ереванского государственного университета распространило заявление, в котором заявляет об оказываемом на университет политическом давлении – «при непрямом участии 28-го мая со стороны министра образования и науки Араика Арутюняна и руководителя Службы контроля правительства Армении Давида Санасаряна, а 29-го мая – при прямом участии со стороны руководителя аппарата первого вице-премьера Вагана Костаняна и пресс-секретаря Карписа Пашояна».
Ректор Ереванского государственного университета Арам Симонян был госпитализирован в МЦ Норк-Мараша. В МЦ Норк-Мараша сообщили, что Арама Симоняна к ним доставили ночью 29-го мая с болями в области грудной клетки. «Сейчас его сосотояние стабильное, возможно, надо будет сделать ему коронорографию, однако это станет ясно позже»,- сказали в МЦ Норк-Мараша, добавив, что Арам Симонян останется в больнице и 30-го мая.
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