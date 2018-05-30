В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме в Днепровском районе Киева. От полученных ранений он скончался в машине "скорой помощи", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Представитель нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что свидетелем убийства стала жена Бабченко, которая находилась в ванной комнате.

"Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала "скорую", его забрали, он умер в карете "скорой", - рассказал Тракало "Украинской правде".

Как сообщил в своем "Фейсбуке" депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко, стрелявший поджидал журналиста, который возвращался домой из магазина, на лестничной клетке в подъезде.

Национальная полиция Украины в официальных соцсетевых аккаунтах опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что основной версией убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в связи с убийством журналиста, что это может быть тактикой дестабилизации Украины со стороны России.

МИД России в свою очередь распространил заявление, в котором потребовал от украинских властей приложить все усилия для расследования убийства Бабченко.

Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в его адрес уехал из России.

Сначала он находился в Чехии, затем - в Израиле, а с августа 2017 года жил в Киеве. На Украине он вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR.