Четыре человека погибли в центральной части Кубы из-за наводнений, вызванных субтропическим штормом "Альберто". Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Prensa Latina.

"Альберто", на протяжении нескольких дней бушевавший в Мексиканском заливе, принес на Кубу ливни. Из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках и водохранилищах. Были эвакуированы около 20 тыс. человек, в основном в центральных провинциях Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьенфуэгос.

В настоящее время некоторые участки главных автомагистралей страны затоплены и полностью перекрыты для движения транспорта. Нарушено и железнодорожное сообщение.

В результате разгула стихии в ряде районов оказались повреждены электросети, без света остались более 40 тыс. домов. Был нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству: пострадали плантации бананов, фасоли, риса и табака.