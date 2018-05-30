ХАМАС объявил о возвращении к перемирию с Израилем

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о достижении договоренностей восстановить режим прекращения огня с Израилем после обмена ударами, который продолжался почти сутки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минувшей ночью палестинцы обстреливали ракетами южные районы Израиля, а израильтяне вновь бомбили объекты боевиков в секторе Газа, однако с утра в зоне противостояния установилось затишье.

"В последние часы, после того как сопротивление смогло отразить агрессию и не допустить переписывания правил игры, было предпринято множество посреднических усилий и достигнуты договоренности в отношении возвращения к взаимопониманиям о прекращении огня в секторе Газа… насколько силы оккупации будут его соблюдать", — сказано в заявлении ХАМАС.

Подтверждений со стороны Израиля пока нет, однако в Иерусалиме накануне многократно говорили о нежелании эскалации. Ранее в арабских СМИ появились сообщения о достижении перемирия при посредничестве Египта, которое должно было вступить в силу в полночь, однако боевые действия после "дедлайна" продолжились.

Ночью одна из палестинских ракет разорвалась в черте 30-тысячного израильского города Нетивота, еще одна попала в жилой дом в одном из приграничных селений. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Израильские военные по итогам ночи отчитались об ударах по 25 целям в секторе Газа в ходе второй волны бомбежек за сутки.