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Европейские индексы - 29-05-18


МОСКВА, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.53% и составил 12666.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.29% и составил 5438.06 пункта, британский FTSE снизился на 1.26% и составил 7632.64 пункта, а российский RTSI снизился на 1.05% и составил 1154.90 пункта.




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