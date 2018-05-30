Европейские индексы - 29-05-18
МОСКВА, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.53% и составил 12666.51 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.29% и составил 5438.06 пункта, британский FTSE снизился на 1.26% и составил 7632.64 пункта, а российский RTSI снизился на 1.05% и составил 1154.90 пункта.
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