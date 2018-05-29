Армен Гукасян назначен начальником штаба полиции Республики Армения

По приказу начальника полиции Армении Валерия Осипяна, полковник Армен Гукасян назначен начальником штаба полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, Гукасян освобожден от должности начальника Информационного центра полиции.

Ранее бывший начальник штаба полиции Ованес Кочарян был назначен заместителем начальника полиции.