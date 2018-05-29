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Стартовал товарищеский матч Армения-Мальта: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


В 21:00 по ереванскому времени на стадионе “Жерно Ланж” в австрийском городе Ватенс стартовал товарищеский матч сборных Армении и Мальты. Арменпресс представляет игру в прямом эфире.

Сборная Армении вышла на поле в следующем составе: Арам Айрапетян, Жоао Жорди Монро Арарат, Вараздат Ароян, Гаел Андонян, Грайр Мкоян, Карлен Мкртчян, Гор Малакян, Геворг Казарян, Иван Яган, Генрих Мхитарян, Тигран Барсегян.




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