Стартовал товарищеский матч Армения-Мальта: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В 21:00 по ереванскому времени на стадионе “Жерно Ланж” в австрийском городе Ватенс стартовал товарищеский матч сборных Армении и Мальты. Арменпресс представляет игру в прямом эфире.

Сборная Армении вышла на поле в следующем составе: Арам Айрапетян, Жоао Жорди Монро Арарат, Вараздат Ароян, Гаел Андонян, Грайр Мкоян, Карлен Мкртчян, Гор Малакян, Геворг Казарян, Иван Яган, Генрих Мхитарян, Тигран Барсегян.