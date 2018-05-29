Соглашение Армения-ЕС окажет глубокое влияние практически на все сферы общественной жизни: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян направил послание по случаю Дня Европы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в послании говорится:

“Уважаемый посол Свитальский,

Ваше превосходительство,

Уважаемые присутствующие,

Хочу поздравить всех нас с Днем Европы и поблагодарить делегацию Европейского Союза в Армении за организацию этого праздничного концерта.

День Европы символизирует мир и единство, которые современная Европа воплощает в себе. Действительно, уроки, извлеченные Европой, прошедшей через две разрушительные мировые войны, могут стать примерным путем для всего человечества. Стабильное, мирное и развивающееся общество и настоящий гражданин могут сформироваться только благодаря уважению прав человека и основных свобод, терпимости, демократии и других общих ценностей.

С древних времен Армения была частью европейской цивилизации и пыталась внести свой скромный, но заметный вклад в ее развитие. Сегодня Армения продолжает расширять свои связи с Европейским Союзом и странами-членами ЕС, укрепляя свои позиции в европейских структурах, в частности в Совете Европы, и содействует работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Значительные события произошли в наших отношениях с ЕС после прошлогоднего празднования Дня Европы. В ноябре 2017 года было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, которое было ратифицировано Арменией в апреле этого года. Это не просто новый правовой инструмент, регулирующий отношения между Арменией и ЕС, а выражение партнерства, основанного на общей системе ценностей. В феврале мы подписали документ «Приоритеты партнерства Армения-ЕС», который вместе с новым соглашением является основным ориентиром для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Я уверенно могу сказать, что новое соглашение - это уникальный план развития с его четкими целями и графиком, а его успешное осуществление окажет глубокое влияние практически на все сферы общественной жизни.

Уважаемые присутствующие,

интерес к мероприятиям Дня Европы как в Ереване, так и в наших регионах, очевиден. Я хочу, чтобы этот интерес и подходы распространялись на весь спектр отношений Армения-ЕС, всю нашу повестку дня и ее успешную реализацию.

Новое правительство Армении, сформированное на волне общенационального движения любви и солидарности, намерено продолжать тесное партнерство с Европейским союзом, остается приверженным установившейся повестке дня, нашей верности и видению региональной стабильности, мира и устойчивого развития.

Поздравляю с Днем Европы!

Спасибо”.