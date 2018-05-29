Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений: Пашинян

Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в интервью ИРНА премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы, конечно, обеспокоены нынешней ситуацией. У нас также хорошие отношения с США, и мы надеемся, что этот кризис будет разрешен путем переговоров", – сказал Пашинян, комментируя недавнее решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Он отметил, что армяно-иранские отношения должны быть за пределами геополитических воздействий. "Мы призываем к мерам по расширению двусторонних отношений с Исламской Республикой Иран", - добавил он.

"На мой взгляд, международному сообществу необходимо знать о том, что мы придаем особое значение нашим отношениям с Ираном, и эти отношения ни в коем случае не против какой-либо третьей страны", - резюмировал Пашинян.