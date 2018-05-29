Министр обороны Армении подчеркнул важность реализации мер по укреплению доверия на линии фронта

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял делегацию во главе с спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, основной темой обсуждений стала ситуация вокруг конфликта в Нагорном Карабахе.

Министр обороны проинформировал спецпредставителя ЕС о событиях и текущей ситуации на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан и государственной границе Армении и Азербайджана. В качестве важного фактора для продуктивных переговоров по урегулированию конфликта Давид Тоноян подчеркнул реализацию мер по укреплению доверия на линии фронта. Министр отметил, что армянская сторона верна в этом вопросе своей конструктивной позиции.

Тойво Клаар подтвердил позицию ЕС о поддержке исключительно мирного урегулирования конфликта посредством переговоров.

Собеседники обменялись мнениями о возможностях активизации оборонного сотрудничества между Арменией и ЕС.