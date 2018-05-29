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Замминистра иностранных дел Армении Роберт Арутюнян уходит в отставку


Заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Арутюнян подал заявку об отставке. Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Арутюнян был назначен на этот пост с марта 2016 года.




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