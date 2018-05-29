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Азиатские индексы - 29-05-18


ТОКИО, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.55% и составил 22358.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.48% и составил 1761.85 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.47% и составил 3120.46 пункта, а HANG SENG снизился на 1.00% и составил 30484.58 пункта.




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