Times: десятки организаций оказались в центре расследования ООН о секс-эксплуатации детей

Более 40 гуманитарных организаций, в том числе те, что входят в систему ООН, упоминались в подготовленном в 2002 году всемирной организацией докладе о случаях получения сексуальных услуг от населения в обмен на предоставление гуманитарной помощи. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение 84-страничный доклад, который никогда не был полностью опубликован.

Как отмечается в документе, выдержки из которого приводит издание, всего были определены десятки организаций, "сотрудники которых, по сообщениям, имели основанные на эксплуатации сексуальные отношения с детьми-беженцами". Большинство упомянутых организаций - довольно небольшие, однако среди них фигурируют такие крупные агентства ООН, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирная продовольственная программа, а также Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) и такие международные НПО, как "Врачи без границ", Норвежский совет по делам беженцев, Save the Children.

В основе доклада лежит расследование, проведенное в лагерях для беженцев в Западной Африке в 2001 году УВКБ и Save the Children. Его авторы пришли к заключению, что гуманитарные работники были "в первом ряду сексуальных эксплуататоров детей-беженцев, часто используя гуманитарную помощь и услуги, которые должны были пойти на пользу беженцев, как инструменты по их эксплуатации".

В УВКБ были переданы предварительные секретные списки 67 человек, которые могли быть вовлечены в подобную деятельность. Как пишет The Times, лишь 10 из них были уволены, а в отношении остальных не было предпринято вообще никаких действий.





