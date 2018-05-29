Саудовская Аравия впервые приняла закон, защищающий женщин от домогательств

Консультативный совет Саудовской Аравии (законосовещательный орган - прим. ТАСС) принял закон, защищающий женщин от любых форм агрессии и домогательств. Как сообщило издание Arab News, подобные меры вводятся впервые в истории королевства и во многом призваны обеспечить безопасность автомобилисток, которые уже с 24 июня смогут свободно путешествовать по королевству без сопровождения мужчин, передает Арменпресс.

"Принятый закон направлен на борьбу с домогательствами, поможет предотвратить акты насилия, наказать виновных и защитить жертв. Действие закона распространяется на представителей обоих полов всех возрастов ", - сказала член Консультативного совета Хода аль-Хелайси.

Отныне обвиняемому в домогательстве грозит от двух до пяти лет лишения свободы или штраф от $26,6 тыс. до 80 тыс. в зависимости от тяжести преступления.

Согласно статистике, в 2014 году домогательствам в той или иной форме в Саудовской Аравии подверглись 80% женщин в возрасте от 18 до 48 лет. В 2016 году число пострадавших выросло на 11,4%.