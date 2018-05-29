Армения привержена переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ: президент

Президент Армении Армен Саркисян 29 мая принял спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул важность продолжительного развития отношений и конструктивного диалога с Европейским союзом. Он отметил, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом открывает новые возможности для сотрудничества.

Собеседники обменялись мнениями по карабахскому урегулированию. Президент отметил, что Армения привержена переговорному процессу при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и продолжению переговоров по достижению мирного урегулирования конфликта.

Стороны также говорили о необходимости формирования атмосферы мира и подчеркнули важность вовлечения гражданского общества в мероприятиях по укреплению доверия.