Ким Кардашьян с новой внешностью попыталась обмануть дочь

Визажистка Канди Джонсон (Kandee Johnson) опубликовала на YouTube видео, гдеКим Кардашьян с помощью мейкапа перевоплощается в диснеевскую принцессу и пытается убедить свою четырехлетнюю дочь Норт, что с ней по Facetime разговаривает не мать, а принцесса Жасмин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Это принцесса Жасмин», — говорит 37-летняя Кардашьян дочери. «Ты на самом деле Ким», — отвечает Норт. «Нет, это не так. Я Жасмин. Твоя мама дала мне свой телефон и попросила позвонить тебе и сказать, что она уже летит домой на ковре-самолете», — пыталась убедить Кардашьян. Позже на ролике Норт заметила, что голос матери не похож на голос Жасмин. Чтобы трансформировать телезвезду в диснеевскую принцессу, Джонсон нарисовала ей характерные брови персонажа, использовала контуринг, подводку и ярко-красную помаду.