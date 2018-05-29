Первый беспилотник BMW будет кроссовером

Компания BMW частично раскрыла информацию об электрическом беспилотнике iNEXT, старт производства которого запланирован на 2021 год. По словам одного из топ-менеджеров марки, это будет кроссовер. В модельном ряду он расположится на ступеньку выше модели iX3, как передает Арменпресс, об этом сообщает Automotive News.

По предварительной информации, вBMW iNEXT объединятся три ключевых технологии, над которыми сейчас ведется активная работа: автомобиль будет постоянно подключен к Сети, получит продвинутую систему автономного управления и новую электрическую силовую установку.

iNEXT станет второй моделью в линейке электрифицированных транспортных средств пятого поколения. Первой будет электрическая модификация кроссовера X3. Всего в рамках стратегического плана развития до 2025 года немецкий производитель выпустит 25 новых моделей — в том числе, двенадцать электромобилей.