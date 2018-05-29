Косачев заявил, что признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии - только начало

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что признание независимости республик Абхазия и Южная Осетия Сирией и установление дипломатических отношений между ними является только началом процесса признания этих республик миром, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Россия, конечно же, поддерживает этот процесс. Мы прекрасно понимаем, что это делается не в пику кому-либо, а в поддержку людей и их законных устремлений. Уверен, что это далеко не конец череды признаний Абхазии и Южной Осетии миром", - сказал Косачев ТАСС во вторник.

По его мнению, факт установления дипломатических отношений между странами - это "еще одно свидетельство того, что действия Запада приводят к результатам, прямо противоположным ожидаемым ими".

"Это, безусловно, важное событие для кавказских республик, которое укрепляет их международные позиции и демонстрирует бесплодность всех попыток игнорировать сам факт их существования рядом государств по логике: "раз мы факт не признали - тем хуже для факта", - отметил сенатор.

Ранее независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.





