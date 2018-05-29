Участники конференции по Ливии договорились о проведении всеобщих выборов 10 декабря

Представители сторон конфликта в Ливии условились провести 10 декабря парламентские и президентские выборы в стране, написал на своей странице в твиттере советник ливийского премьер-министра Файеза Сараджа Тахер ас-Сунни, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"(Достигнут - ИФ) консенсус между четырьмя представителями Ливии - по завершению до 16 сентября формирования конституционной основы для выборов и по проведению президентских и парламентских выборов 10 декабря этого года", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Париже стартовала международная конференция по Ливии. В переговорах принимают участие Халиф Хафтар - командующий ливийской национальной армией, которая базируется на востоке Ливии, а также глава правительства национального единства в Триполи Сарадж, главы двух противоборствующих парламентских собраний Ливии и высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Сараджа.