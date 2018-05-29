Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

Прокуратура классифицировала стрельбу в Льеже как теракт


Прокуратура начала расследование стрельбы в Льеже по антитеррористической статье. Как передает Арменпресс, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник бургомистр этого бельгийского города Вилли Демейер.

"Прокуратура начала расследование этого дела как теракта", - сообщил он.

В результате перестрелки в центре Льежа два полицейских погибли, еще двое получили ранения, кроме того погиб пассажир проезжавшей мимо машины. Преступник ликвидирован. Уровень антитеррористической готовности в Бельгии сохранен на второй отметке по четырехбалльной шкале.

В Льеж прибыли премьер королевства Шарль Мишель, министр юстиции Коэн Генс, а также глава МВД Ян Ямбон.



 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации