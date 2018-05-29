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В Гадруте на детей напал волк


Накануне в общинах Мец Тагер и Туми Гадрутского района Арцаха на трех детей напал волк. Как сообщает пресс-служба ЧС Республики Арцах, сигнал о нападении дикого зверя был получен 28-го мая в 18:20.

Как передает «Арменпресс», дети в возрасте десяти, четырех и одиннадцати лет были госпитализированы в "Детское медицинское объединение Аревик". Врачи оценили их состояние как средней тяжести.


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