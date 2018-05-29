Карапет Давтян освобожден с должности первого заместителя директора Службы национальной безопасности

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Карапета Давтяна с должности первого заместителя директора Службы национальной безопасности Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.