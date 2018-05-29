Из Еревана будут совершены рейсы в Сургут и Одессу

Главное управление гражданской авиации при правительстве Армении предоставило двум авиакомпаниям разрешение на совершение регулярных рейсов по маршрутам Сургут-Ереван-Сургут и Одесса-Ереван-Одесса. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ГУГА.

Российская авиакомпания Utair с 14 июня каждый четверг будет совершать полеты по рейсу Сургут-Ереван-Сургут.

Рейсы Одессу-Ереван-Одесса начнутся 07 июля. Эти рейсы каждую субботу будет осуществлять Ukraine International Airlines.