Обслуживание систем ливнеотводов, водоснабжения и водоотведения является функцией компании «Веолиа Джур»: мэр Еревана

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания мэр Тарон Маргарян коснулся проблем, возникших в водоотводной системе в прошлую субботу из-за проливного дождя, еще раз подчеркнув, что обслуживание систем ливнеотводов, водоснабжения и водоотведения не является функцией мэрии Еревана. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«В течение многих лет все обвинения, связанные с данным вопросом, были адресованы только нам, в то время как обслуживание систем ливнеотводов, водоснабжения и водоотведения является функцией компании «Веолиа Джур». Более того, контроль над деятельностью этой компании также выходит за рамки полномочий мэрии Еревана. Ее деятельность контролирует Государственный комитет по водному хозяйству. Общественность должна быть проинформирована о том, кто и за что несет ответственность и кто должен нести ответственность за причиненные гражданам неудобства. Мы и впредь будем требовать должной организации работ, поскольку граждане обращаются к нам, а мы в свою очередь будем требовать от вас, несмотря на тот факт, что контроль не входит в рамки полномочий мэрии Еревана. Конкретно в этом случае, ответственность за чистоту и обслуживание ливнеотводов несет компания «Веолиа Джур». По предварительным прогнозам, на этой неделе ожидаются обильные осадки. Идите и всей командой подготовьтесь, очистите все ливнеотводы, чтобы не возникло подобных проблем», - подчеркнул Тарон Маргарян.