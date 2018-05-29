СМИ: палестинские активисты начали акцию по прорыву морской блокады сектора Газа

Десятки палестинцев начали во вторник акцию под названием "Корабли свободы" по прорыву морской блокады сектора Газа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как передает агентство Maan, несколько лодок отошли от побережья приморского анклава с целью пробиться "во внешний мир".

На их борту находятся больные и раненые в стычках у границы жители сектора, а также студенты, которые обучаются за рубежом. На самом крупном судне находятся около 20 человек. Его сопровождают около десятка более мелких лодок.

Акция организована в рамках начатого еще в конце марта в Газе "Марша возвращения". Как заявляют ее устроители, она призвана направить послание миру о стремлении палестинцев "положить конец изоляции и несправедливости по отношению к двум миллионам жителям анклава".