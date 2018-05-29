Премьер-министр Армении принял спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 мая принял спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в ходе встречи премьер-министр Пашинян придал важное значение постоянному развитию отношений и конструктивному диалогу с Европейским союзом во всех сферах.

Он подчеркнул необходимость скорейшей ратификации государствами-членами ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом и выразил уверенность в том, что оно даст новый импульс взаимному партнерству и будет способствовать проведению реформ в различных областях в Армении.

Тойво Клаар подчеркнул необходимость активизации связей Армения-ЕС и выразил надежду, что до завершения окончательного процесса ратификации соглашения двустороннее взаимное партнерство будет продолжать расширяться в рамках временной реализации соглашения.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом. Премьер-министр Пашинян сказал, что Армения привержена мирному урегулированию конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и придает большое значение вовлечению гражданского общества Арцаха в мероприятия по укреплению доверия, которые будут способствовать формированию конструктивной атмосферы и переговорного процесса.

Никол Пашинян и Тойво Клаар в ходе встречи обменялись мнениями по ряду представляющих двусторонний интерес вопросов.