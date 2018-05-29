Конференция Oracle Cloud Day в Армении представила будущее технологий в цифровую эпоху

На бизнес-конференции руководители ведущих компаний страны познакомились с разработками будущего и преимуществами облачных технологий для цифровой трансформации бизнеса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Oracle.

25 мая в Ереване прошла конференция Oracle Cloud Day, в ходе которой более 80 ИТ-руководителей ведущих компаний Армении познакомились с современными ИТ-трендами, а также смогли заглянуть в будущее технологий.

Мир вструпил в цифровую эпоху, когда такие технологии, как облачные вычисления, искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика больших данных, разрушают стереотипы старых бизнес-моделей, процессов и решений.

«Сегодня технологии меняют то, как мы живем и работаем, и даже трансформируют целые индустрии. И на Oracle Cloud Day в Ереване мы рады представить самые новейшие технологические достижения. Интерес, который армянские заказчики проявляют к новым технологиям, в том числе и облачным, - лучшие подтверждение того, что Армения – страна с большим потенциалом», - прокомментировал Дмитрий Смирнов, Региональный директор Oracle по Центральной Азии и Кавказу.

Программа конференции охватила передовые технологии и облачные решения для модернизации ИТ-инфраструктуры, позволяющие каждому руководителю менять свой бизнес в век Digital. Региональные топ-менеджеры и эксперты Oracle представили новые программы и последние инновации, которые могут помочь компаниям ускорить переход в цифровой мир и использовать преимущества облачной обработки данных. Основными темами выступлений стали:

Обзор возможностей и преимущества облака Oracle Cloud

Oracle Management Cloud – Новое поколение IT мониторинга

Аварийное резервирование в Облаке Oracle

Автономная СУБД для витрин данных

Большие данные в облаках

Интеграционные сервисы Oracle

Корпорация Oracle предоставляет заказчикам решения, помогающие с выгодой использовать практически все передовые технологии, включая аналитику больших данных, машинное обучение, интернет вещей (IoT), играющие ключевую роль в трансформации бизнеса, а также полный интегрированный технологический стек (от бизнес-приложений, интеграционных технологий и баз данных до программно-аппаратных комплексов) и портфолио самых инновационных облачных сервисов Oracle Cloud, которые позволяют предприятиям и организациям переносить рабочие нагрузки в облако. Oracle предлагает облачные сервисы на всех трех уровнях – SaaS-приложения, платформенные PaaS-сервисы и инфраструктурные IaaS-сервисы.

«На Oracle Cloud Day мы представляем самые новейшие технологии. Например, автономная база данных Oracle Autonomous Database и автономные облачные сервисы были представлены всего несколько недель назад и сегодня мы говорим об этих решениях в Армении и заказчики уже могут их заказать, - отметил Дмитрий Юдин, Директор по развитию бизнеса Oracle в СНГ и Восточной Европе. - Подобные мероприятия позволяют нам максимально быстро доносить до наших заказчиков и партнеров информацию о новейших разработках и получать обратную связь для дальнейшего развития технологий».

Единственная среди облачных поставщиков, корпорация Oracle сегодня предлагает три различных способа использования этих технологий. Они могут развертываться как в публичном облаке, так и на площадке заказчика, а также с помощью модели Oracle Cloud at Customer, когда клиент получает все преимущества подписки на облачные сервисы при работе в собственном ЦОД.

О корпорации Oracle

Oracle Cloud предлагает полные ERP, HCM и CX-комплексы SaaS-приложений и лучшие в своем классе сервисы PaaS и IaaS через дата-центры по всему миру в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. За более подробной информацией о компании Oracle (NYSE: ORCL) обращайтесь, пожалуйста, на веб-сайт www.oracle.com/ru.

Товарные знаки

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