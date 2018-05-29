NASA планирует к концу года приступить к закупке мест на частных лунных спускаемых модулях

Американское космическое ведомство (NASA) намерено приступить к концу года к закупке мест для своих грузов на частных спускаемых аппаратах, которые, как ожидается, отправятся на Луну в ближайшие пару лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило интернет-издание Space.com со ссылкой на заместителя помощника директора NASA Джеймса Ройтера.

"Мы считаем необходимым как можно быстрее получить возможность доставлять на поверхность Луны с помощью посадочных модулей свои грузы, - приводит интернет-издание высказывания Ройтера на прошедшей в Пасадине (штат Калифорния) в конце минувшей недели выставке космической техники, на которой ряд американских фирм представил, в частности, свои проекты спускаемых аппаратов. - И мы считаем, что такую возможность нам могут предоставить частные компании".

С помощью их модулей, по словам Ройтера, NASA на первом этапе - до конца 2021 года - хотело бы доставлять на Луну по 10 кг своих грузов. "Мы намереваемся заключить такие контракты к концу текущего календарного года", - заметил он. Как указал Ройтер, NASA для доставки грузов на Луну пока устроят как небольшие спускаемые модули, так и аппараты средних размеров - массой от 500 кг до 1 т.