В некоторых случаях крупные торговые сети вместо 20% платили налоги в размере 5%: председатель КГД детализирует

У сетевых торговых организаций были договоренности, по которым, в некоторых случаях, крупные торговые сети вместо 20% НДС платили налоги в размере 5%. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель КГД Армении Давид Ананян, комментируя результаты проверок в сети супермаркетов «Ереван Сити».

Как сказал председатель КГД Армении Давид Ананян, вчера он встретился с руководителями этих организаций и дал им несколько дней для восстановления установленного законом порядка. «По словам представителей сетей, раньше у них были договоренности с прежним руководством, вплоть до уровня правительства Армении, а мы им сказали, что прежние договоренности не в силе, и надо вернуться к законному порядку, с предоставлением кассовых чеков. Мы дали им несколько дней для восстановления установленного законом порядка»,- сказал председатель КГД Армении Давид Ананян.

По его словам, они объяснили хозяйственникам, что непрямое налогообложение никак не должно отражаться на ценообразовании.