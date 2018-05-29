В преддверии 2800-летнего юбилея основания Еревана в столичном метрополитене задействован по новому оформленный подвижной состав





Как сообщили

Напомним, что основные праздничные мероприятия «Ереван-2800» в этом году пройдут 29-го и 30-го сентября. Следите за праздничными мероприятиями на сайте yerevan2800.ru. По данным сайта «Ереван 2800», в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 2800-летию основания столицы Армении, в Ереванском метрополитене имени Карена Демирчяна задействован новый подвижной состав, украшенный традиционным армянским орнаментом.Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, первый рейс празднично оформленного подвижного состава стартовал от станции «Гарегин Нжде» под звуки армянских песен и танцев в исполнении ансамбля «Карин». Первые пассажиры состава были крайне воодушевлены и признали, что поезд стал действительно красивым и оригинальным подарком ереванцам по случаю юбилея столицы.Напомним, что основные праздничные мероприятия «Ереван-2800» в этом году пройдут 29-го и 30-го сентября. Следите за праздничными мероприятиями на сайте yerevan2800.ru.