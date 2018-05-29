Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

Лондонские уличные музыканты первыми в мире начали принимать бесконтактные платежи


Жители Лондона теперь могут поддержать уличных музыкантов не только наличными, но и бесконтактными платежами. Новая схема, которая, по словам организаторов, является первой подобной в мире, была введена в городе при поддержке столичных властей шведской фирмой iZettle, которую в этом месяце выкупил PayPal, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Теперь еще большее число лондонцев сможет поддержать замечательных, талантливых уличных исполнителей столицы", - написал в своем Twitter мэр Лондона Садик Хан.

Бесконтактный считыватель карт, который музыкант может подключить к своему смартфону или другому электронному устройству, позволяет прохожим оставлять пожертвования фиксированной суммы, например, в £2.

Новая схема оплаты перед введением ее в действие тестировалась на улицах города на протяжении нескольких недель.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации